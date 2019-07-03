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Çökme meydana gelen su kaynağında çalışma

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çökme meydana gelen su kaynağında yürütülen çalışmalar tamamlandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:59
Çökme meydana gelen su kaynağında çalışma

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çökme meydana gelen su kaynağında yürütülen çalışmalar tamamlandı.


İlçenin Çağlayan, Fuar ve Sahil mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynakta meydana gelen çökme sonucu sürdürülen çalışmalar tamamlanarak depolara su verilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Çağlayan Mahallesi’nde bulanan su kaynağında meydana gelen çökme sonucu su deposuna içme suyunu kısıtlı aktarabiliyorduk. Yaklaşık 4 haftadır devam eden çalışmalarımız sona erdi. Yaşanan bu çökme sonucunda özellikle Çağlayan Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallemizde su kesintisi sorunu oluşmuştu. Bugün itibari ile su kaynağından tekrar depoya su aktarımını sağladık. Su kaynağında düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Yağmur sularından oluşan bulanıklığın ve kaynağın çevresinden kaynağa zarar verebilecek herhangi bir tehlikeye karşı, kaynağın çevresini ve üstünü kapatacağız. Bunun dışında bakımı, onarımı ya da yeniden inşası gereken depolarımızı belirledik. Mahallelerimizi daha sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdüreceğiz. Yapımı devam eden altyapı ve depo yenileme çalışmaları ile birlikte yıllardan beri büyük bir sorun olan ve özellikle yağmurlu günlerde sızmalardan dolayı bulanıklaşan su sorununu da kalıcı olarak çözmüş olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:59
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