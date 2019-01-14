Çöken zemine düşen kamyon görenleri şaşırttı
Adıyaman'da yağışlar nedeniyle beton zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura kamyon düştü.14 Ocak 2019 Pazartesi 21:47
Kahta-Adıyaman kara yolu Çobanlı Mahallesi yol kavşağındaki bir akaryakıt istasyonunda Nusret Aydın idaresindeki 02 AAC 555 plakalı hafriyat kamyonu, beton zeminin çökmesi sonucu çukura düştü. Sürücü, ön kısmı havaya kalkan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, alana güvenlik şeridi çekti. Kamyon, hafriyatın boşaltılmasının ardından çekiciyle çukurdan çıkarıldı.
Çukurun, yapılacak incelemenin ardından kapatılacağı öğrenildi.
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