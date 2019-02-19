0553 313 94 23

Çöken yolda dev çukur oluştu

Kütahya’da Emet-Tavşanlı karayolunun çökmesi sonucu 3 metre derinliğinde ve 30 metre genişliğinde dev bir çukur oluştu.

19 Şubat 2019 Salı 20:08
Çöken yolda dev çukur oluştu

Kütahya’da Emet-Tavşanlı karayolunun çökmesi sonucu 3 metre derinliğinde ve 30 metre genişliğinde dev bir çukur oluştu.


Kütahya’da yeni yapılan Emet-Tavşanlı yolunun 9 kilometrelik bölümünde Günlüce köyü mevkisinde 30 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Daha önce de üç kez göçük meydana gelen yol trafiğe tamamenkapatıldı. Yeni yapılan yolda daha bir yıl olmadan dördüncü kez göçük olması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, yolun çökmesi üzerine son derece dar ve virajlı yollarda yerleşim merkezlerinin içinden bor madeni ve asit yüklü tırların geçmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.


Günlüce köye sakinlerinden 78 yaşındaki Mehmet Sevinç, ’’Yol yapılırken buraya gelen şeflere, mühendislere söyledik. Yol yapmayın, kayar buralar dedik bizlere inanmadılar. Yolun göçeceği belliydi zaten. Bu büyüklerimizden bildiğimiz bir olay. Bu topraklarda yıllardır kayma yaşanıyor zaten’’ dedi.


Hüseyin Özbakır adlı vatandaş da, ’’Toprak ile yapılan yol bu kadar durur. Hafriyat atacak yer bulamadılar, yüksek yerlerin hafriyatını, toprağını getirip buraya doldurdular. Karayolları mühendisleri ve diğer mühendislerin hatası, hepsi bu. Sadece burası değil ki, kaçıncı kayış. Her tarafı toprakla dolduruldu, onun için kayıyor’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"
    1. "Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"
    2. DSP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    3. HDP Grup Toplantısı
    4. Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı..
    5. Çöken yolda dev çukur oluştu
    6. Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’deki..
    7. Samsun’da FETÖ’den 2 komiser..
    8. Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleer..
    9. Karabükspor’da TY Elazığspor maçı..
    10. ‘Süper Ay’ İstanbul semalarında
    11. Sokak ortasında eşini darp eden adama..
    12. Geçici aday listeleri seçim..
    13. Tekirdağ’da gün batımında..
    14. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan..
    15. DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden..
    16. Uyuşturucu ticaretine 13 yıl 9 ay hapis
    17. İspanya Süper Kupası'na gelir ve imaj..
    18. Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh..
    19. GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ..
    20. Bir ilde daha 'tanzim satış noktası'..
    21. Binali Yıldırım’dan CHP seçim standına..
    22. Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı..
    23. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şeyh..
    24. İsviçre’de çığ felaketi
    25. Almanya, 2018’de 294 milyar dolar cari..
    26. CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri..
    27. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    28. Kırgızistan'da su sorununa TİKA desteği
    29. CHP'li isimden sert tepki: Partiyi 3-5..
    30. İnegöl’de tabanca ele geçirildi
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü