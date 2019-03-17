Çöken okulda 2 çocuğunu kaybeden anne intihar etti

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Lagos eyaletinde çarşamba günü çöken okul binasında 2 çocuğunu kaybeden Nijeryalı anne intihar etti. Yerel basında çıkan haberlerde, 4 ve 6 yaşındaki çocuklarının ölüm haberini alan Nijeryalı annenin ilaç içerek intihar ettiği bildirildi.

Kimliği açıklanmayan Nijeryalı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.



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