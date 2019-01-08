Çöken istinat duvarı ulaşımı aksattı
Adana'nın Kozan-Feke ilçesi kara yolu çöken istinat duvarı nedeniyle kısmen ulaşıma kapandı08 Ocak 2019 Salı 19:59
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan-Feke ilçeleri kara yolunda çöken istinat duvarı ulaşımı aksattı.
Dağılcak mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarı bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle çöktü.
Moloz yığınları düşen kara yolu kısmen trafiğe kapandı.
Jandarma ekiplerinin uyarıları doğrultusunda bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Yolun onarım çalışmasının ardından tekrar çift yönlü ulaşıma açılacağı öğrenildi.
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