Çöken binada ilk belirlemelere göre 2 ölü, 6 yaralı var

İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yardım bekleyenlerin seslerini duyurabilmesi için bina çevresinde toplanan kalabalık sessiz olmaları konusunda uyarılıyor. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu belirtiliyor. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz altından bir kadın 1 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak çıkarılmıştı. Apartmandaki 14 dairede kayıtlara göre 43 kişinin yaşadığı belirtildi. Bazı vatandaşların ise enkazın başında çaresizce bekleyerek gözyaşlarına boğuldukları görüldü.arıldığını bildirdi.