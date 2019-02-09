Çöken bina ölü sayısı yükseldi! İstanbul'da yaşanan bina faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kartal'da çöken binada can kaybı 17'ye yükseldi" dedi.

İstanbul'da yaşanan bina faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kartal'da çöken binada can kaybı 17'ye yükseldi" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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