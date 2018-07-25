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Çöken baraj nedeniyle Laos'ta 3 bin insan kurtarılmayı bekliyor!

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta dün çöken baraj, 19 kişinin ölümüne neden oldu. 3 bin kişi ise bölgeden kurtarılmayı bekliyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
Çöken baraj nedeniyle Laos'ta 3 bin insan kurtarılmayı bekliyor!

Güneydoğu Asya ülkelerinden Laos'ta, inşa halindeki bir barajın çökmesi sonucu yüzlerce kişi kaybolurken, şu ana kadar 19 kişinin cesedine ulaşıldı. Reuters haber ajansı, 3 bin kişinin kurtarılmayı beklediğini duyurdu.

YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Attapeu bölgesindeki hidroelektrik barajının çökmesi sonucu altı köyü birden sel bastı. Reuters'ın haberinde "Felaket ölümlere yol açarken, yüzlerce kişinin de kaybolmasına yol açtı." denildi.

BARAJ SENEYE AÇILACAKTI

Ayrıca 6.600'den fazla kişinin evsiz kaldığı kaydedildi Olay yerinden gelen fotoğraflarda, çatılarda mahsur kalan köylüler ve mahsur kalanları tahliye etmek için gönderilen tekneler görülüyor. Xepian-Xe Nam Noy Barajı'nın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Barajın inşaatına 2013'te başlanmıştı ve seneye açılması planlanıyordu.

YOĞUN YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Baraj, ülkenin güneyindeki yoğun yağışlar ve selin ardından yıkıldı. İnşaat projesinin yüklenicilerinden biri olan Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden Reuters Haber Ajansı'na yapılan açıklamada "barajın yakınlarındaki köylerde yaşayanların tahliye ve kurtarılmasına yardımcı olunmasının planlandığı" belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
  1. Laos
  2. Laosta baraj çökmesi
  3. Baraj çökmesi
  4. yardım bekleyen insanlar

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