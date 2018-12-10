Çöken ahırın altında kalmaktan son anda kurtuldular

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kardeşin, çöken ahırın enkazı altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kalfalar Mahallesi'nde Mustafa Küreken'e (34) ait üstü toprakla kapatılan ahır aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Ahırda bulunan 3 inek, dana ve buzağı enkaz altında kaldı.

Hayvanlardan 3'ü çevredekiler tarafından kurtarıldı, 2 inek ise telef oldu.

Küreken, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 çocuk sahibi olduğunu ve hayvanları bir arkadaşının geçimlerini sağlamaları için kendisine bıraktığını söyledi.

Olay sırasında kardeşinin ameliyatı için hastanede olduğunu belirten Küreken, "Köylüler telefonla arayıp ahırın yıkıldığını haber verdi. Geldiğimizde 2 inek telef olmuş, diğerleri de yaralıydı. Devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Çökmeden kısa süre önce ahırda olduğunu dile getiren Mehmet Garip Küreken (15) de hayvanları yemledikten sonra dışarı çıktığını, kısa süre sonra da ahırın çöktüğünü kaydetti.

Küreken, komşularını yardıma çağırdığını belirterek, kardeşiyle kıl payı ölümden döndüklerini söyledi.

10 yaşındaki Seher Küreken de önce merdivenin çöktüğünü düşündüklerini, dışarıya çıktıklarında ahırın yıkıldığını fark ettiklerini anlattı.

Öte yandan, ahırın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda iki çocuğun hayvanları yemleyerek dışarı çıktıktan kısa süre sonra ahırın çöktüğü görülüyor.