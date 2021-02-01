‘Çok yanlış bir doğru etmez, yanlışa doğru denmez’

Yanlışlar ve doğrular bizler içindir ve bizlerin imtihanıdır da aynı zamanda. Bunları bizler yaparız. Kimimiz, ahiret yurduna alıp götüreceğimiz hayat heybesine yanlışları çoğaltarak doldurur, kimimiz ise sabrederek elinden geldiğince doğruları doldurmaya çalışırız. Yanlışların toplaması kolaydır ama kıymetsizdir de bir çuval yanlışı bir pula satamazsınız ve bir çuval yanlış bir tane doğru etmez. Bu böylesine olmasına rağmen hayatımızda niye yanlışlar vardır ve yanlışlar niye hep cazip gelir bizlere?

Eğrisiyle doğrusuyla, sevabıyla günahıyla hepimiz bir hayatın içindeyiz ve ölene kadar da yaşayacağız. Lakin; bu yaşadığımız hayatımıza bir göz atarsak biz nerde duruyoruz, bir yerlere savruluyor muyuz yoksa rüzgar arkamızdan değil tam da önümüzden kuvvetli de esse doğru bildiğimiz istikamete doğru zorlansak da yürümeye devam mı ediyoruz? Zor da olsa olması gerekeni ve normal olanı budur.

Normal olmak; aşırılıklardan, yanlışlardan uzak olmaktır. Normal olmak; toplumsal ahlaki değerlere ve en başta inancımıza uygun bir halde olmaktır. Bunların dışına çıkıyorsanız normal olmayan halde yani anormal haldesiniz demektir. Anormal halde olmak pek istenmese de oluş şekline göre yine de bir umut var demektir. Asıl tehlike olan ise anormal durumları normal görerek yanlışları yanlış görmekten çıkararak anormallikleri normalleştirmektir. Bu durum yanlış yapmaya göre daha tehlikelidir. Bir insan boş bulunur, gaflet yapar veya mecbur kalır istemeyerek de olsa hata eder ve hatasını kabul eder pişman olur tövbe eder. Yaptığının bir hata olduğunu ve bir daha yapmaması gerektiğini bilir. Diğer türlü eğer hataları, yanlışları hata ve yanlış olarak görmezse veya gördüğü halde işlemeye devam ederse belli bir noktadan sonra artık yanlışı da yanlış görmekten uzaklaşır onu normal görmeye başlar, yaptıklarından rahatsızlık duymaz, ne pişmanlık ne de tövbe aklına bile gelmez. Asıl tehlike işte budur. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem bu hususa dikkat çeker ve şöyle buyurur:

“Kul, bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Tövbe ettiği takdirde cilalanıp silinir. O günahı tekrar işlediği/günaha devam ettiği zaman, o siyah nokta da gittikçe büyür, kalbi istila eder. İşte bu husus, “Hayır, bilakis işledikleri günahlar, onların kalplerini paslandırdı.”(Mütaffifin-14) ayetinde geçen paslanmadır.”

Bu hususlarla beraber bir de toplumsal inanç ve değer yargılarımıza yönelik saldırılar söz konusu. Özellikle televizyon dizilerinde, reklamlarda ve haberlerde yanlışları abartarak, çoğaltarak servis etmelere şahit oluyoruz. Bu yapılanlarda maksadın, kendilerince en masumu reyting sevdası olduğunu, reyting sevdasının dışındakilerin ise art niyetli olarak toplumumuzu, aile yapımızı, inancımızı zayıflatmaya hatta yok etmeye yönelik saldırılar olduğunu düşünüyoruz.

Çünkü; özendirilmeye çalışılan hallerin ne inancımızda ne de toplumsal ahlaki değerlerimizde yeri var. Mesela; Evlilik dışı erkek ve kadının birlikte yaşamasının gösterilmesini mi normal göreceğiz? Alllah’ın sınırlar ve ölçüler koyduğu erkek ve kadınların bir arada olmalarında, sınır ve kural tanımadan erkek arkadaşı, kadın arkadaşı mazeretlerinin sonucunda yaşanan mağduriyetleri ve dramları nasıl normalmiş gibi göreceğiz? Dinimiz günahın yaygınlaşmaması açısından günahın örtülmesini ve günahı işleyenlerin ifşa olmamasını en son çareyi kullanana kadar saklarken her türlü ahlaksızlığı ve hayasızlığı çarşaf çarşaf serercesine ve sağır sultana dahi duyururcasına tekrar tekrar duyurmaları mı normal göreceğiz?

Ya sosyal medyada ve sosyal medyanın dışında toplum hayatının işleyişinde “bu devirde olur bu kadar” diye normalleştirdiğimiz yanlışlara ne diyeceğiz? Bu örnekler uzar gider, benim demediklerimi de sizler hep görüyorsunuz zaten, demeye ne hacet. Peki bunlara bir dur diyecek yok mu? RTÜK’ten Diyanet İşleri Başkanlığına, sade bir vatandaştan Cumhurbaşkanlık makamına kadar herkesin mesuliyetinin olduğunu hatırlatmak isterim. Kimse kendini ayrı tutamaz; ben bu toplumun bir bireyiyim diyen herkes yanlışların düzeltilmesinde sorumlu ve iyiliklerin yüceltilmesinde görevlidir. Bundan kaçış yok. Bu ülke bizim, bu evlatlar bizim, gelecek bizim. Kanunlar çerçevesinde meşru kalarak yaşadığımız toplum içerisinde ve toplum nezdinde kurumlar karşısında yanlışları düzeltme, iyiliği yüceltme vatandaşlık hakkımızı kullanmalıyız, yoksa vebal bizi yakar, umursamazlık bize bedel ödetir. Allah bu akıbetten korusun. Normal kalmak istiyorsanız yanlışları normal görüp normalleştirmeyin. Yanlışların düzeltilip iyiliklerin yüceltildiği günlerde yaşama duasıyla..