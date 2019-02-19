0553 313 94 23

"Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasına başlayacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:"Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız"- "İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sistemin sağlıklı işlemesini, eksikliklerin tamamlanmasını sağladıktan sonra da hafta içi belli saatlere kadar uygulamanın kapsamı genişletilebilir"- "Hafta içi saat 17.00'den sonra nöbetçi noter uygulamasını hedefliyoruz. Memur arkadaşımız işten çıktı, hafta içi noter ihtiyacı var, hafta içi de notere gidebileceği bir düzeni planlıyoruz"

19 Şubat 2019 Salı 15:16
"Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasına başlayacağız"

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız. Daha sonra da kapsamını genişletmiş olacağız." dedi.

Gül, Bakanlık yetkililerinin üzerinde çalıştığı nöbetçi noter uygulamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nöbetçi noter konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını, temaslarda bulunduklarını hatırlatan Bakan Gül, kamuoyundan da destek aldıklarını dile getirdi.

Uygulamayla, hafta içi çalışan, mesai yapanların işlemlerini hafta sonu yapmalarının sağlanacağını ifade eden Gül, bu konuda olumlu geri dönüşlerin olduğunu bildirdi.

Temel yaklaşımın "güven veren adalet" olduğunu vurgulayan Abdulhamit Gül, vatandaşların yargıya güvenini artırıcı çalışmaların süreceğine işaret etti.

- "Nöbetçi noter uygulamasına başlayacağız"

Nöbetçi noter uygulamasının da bunlardan biri olduğuna dikkati çeken Gül, kurumlarla, odalarla, meslek kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız. Daha sonra da kapsamını genişleteceğiz. İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sistemin sağlıklı işlemesini, eksikliklerin tamamlanmasını sağladıktan sonra da hafta içi belli saatlere kadar da uygulamanın kapsamı genişletilebilir. Uygulama başladıktan sonra talebe, ihtiyaca göre kapsamı genişletme, tekrar gözden geçirme mümkün olacaktır. Hafta içi saat 17.00'den sonra nöbetçi noter uygulamasını hedefliyoruz. Memur arkadaşımız işten çıktı, hafta içi noter ihtiyacı var, hafta içi de notere gidebileceği bir düzeni planlıyoruz. Şu anda ilk etapta hafta sonu, cumartesi, pazar için bunun planlamasını yapıyoruz."

Cumartesi, pazar konusunda büyükşehirlerde, illerde ayrı teknik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Gül, çalışmaların tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçirileceğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:16
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Ankara
  3. nöbetçi noter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Mansur Yavaş'ı seçim kuruluna bildirdi
    1. CHP Mansur Yavaş'ı seçim kuruluna..
    2. "KPSS'ye girin sizi memur yapalım"..
    3. Hastane personeline ’İşaret dili’..
    4. Pakistan'da Şahbaz Şerif'e yurt dışına..
    5. Trump-Kim zirvesine doğru
    6. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne..
    7. Leylekler festivalle karşılanacak
    8. Amik Ovası’nda sular yükseldi
    9. HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında..
    10. Sinop’taki ev yangını
    11. Lice Belediyesi yol temizleme..
    12. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 5..
    13. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den AP'ye..
    14. 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun..
    15. Minik eller ahşabı sanata dönüştürdü
    16. Kayseri Şehir Hastanesinden Sağlık..
    17. GÜNCELLEME 2 - Muğla'da maden..
    18. PTT’den ‘Kişisel Pul’ uygulaması
    19. Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi..
    20. GSO Başkanı Ünverdi yatırımcıları..
    21. Su isteme bahanesiyle girdiği evde..
    22. Türkiye'de gündemi olan Peak Games'in..
    23. Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi..
    24. TBMM Genel Kurulu toplandı
    25. Çin'de faciaya ramak kaldı! Köprü..
    26. "Nesnelerin internetini kullanmayan..
    27. Piazza’da lezzet şöleni devam ediyor
    28. Maç günü araçlardan hırsızlık..
    29. GTO Yönetimi meslek komite..
    30. Ofspor’da aday krizi
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü