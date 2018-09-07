Çok tehlikeli adım! Terör örgütü PKK Suriye'de sözde özerklik ilan etti

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve PYD'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Suriye'nin kuzeyinde 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi' ilan etti.

KENDİ KONTROLLERİNDEKİ BÖLGELER İÇİN

PYD kaynaklarından edinilen bilgilere göre DSM, kendi kontrolündeki bölgeler için yeni bir yönetim belirledi. DSM toplantısında, Suriye’nin kuzeyi ve doğusunu kapsayan özerk bir yönetim kurulması kararı alındı.

ÖZERK YÖNETİMİN BAŞINA KİRYO VE ETTE GEÇTİ

'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi' Eş Başkanlığı'na da Siham Kiryo ve Ferit Ette seçildi.

KUZEY SURİYE PARLAMENTOSU GİBİ

Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Gelo İso şu ifadeleri kullandı: "Bugün Kuzey Suriye ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi açıklandı. Bu yönetim 70 kişiden oluşuyor. Yani bu 70 kişilik yönetim, parlamento gibi. Kuzey Suriye Parlamentosu gibi hareket edecek. Bu 70 kişi, 21 gün içerisinde bir liderlik kuracak. Yönetimin eş başkanlığı için Abid Hemed Mehabaş ve Berivan Halit önerildi."

DAHA ÖNCE HİÇBİR ÜLKE TANIMAMIŞTI

Bölgede 2016 yılında 'Kuzey Suriye Federasyonu' ilan edilmişti. Türkiye dahil hiçbir ülke, federasyonu tanımamıştı.