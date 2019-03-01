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Çok sevdiği sibirya kurdunu bulana büyük ödül verecek

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, kaybolan Sibirya kurdunu bulanı parayla ödüllendireceğini söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 11:31
Çok sevdiği sibirya kurdunu bulana büyük ödül verecek

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, kaybolan Sibirya kurdunu bulanı parayla ödüllendireceğini söyledi.

 

Malkara’da geçtiğimiz günlerde kar ve tipi sonrası 14 Kasım Caddesi üzerinde bağlı olduğu bahçeden kaçan 1 yaşındaki Sibirya kurdu, çok sevdiği sahibi tarafından her yerde aranıyor. Hayvanının sevimli ve dost canlısı olduğunu söyleyen sahibi, buluna para ödülü vereceğini kaydetti.

 

Köpeğine bir an önce kavuşmayı arzu ettiğini ifade eden hayvan sahibi, fotoğrafını paylaştığı Sibirya kurdunun bulunması halinde Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına getirilmesini istedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:31
  1. Tekirdağ
  2. fotoğraf

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