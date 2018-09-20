Ertuğrul'dan yeni sezon açıklaması: Bu yıl Diriliş yılı olacak

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan açıklama yaptı. "Bu yıl Diriliş Ertuğrul yılı olacak" diyen Düzyatan, dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili konuşmadı. Diriliş Ertuğrul'da bu sezon Burak Özçivit de yer alacak. TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Beşinci sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanan Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni isimler de katıldı.

Ertuğrul Bey'in oğlu, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'i ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Engin Altan Düzyatan, bu sezon Burak Özçivit'in 'Osman Gazi' karakteriyle dahil olduğu dizisi Diriliş Ertuğrul'un daha da güçlendiğini söyledi. Düzyatan, 'Bu yıl Diriliş Ertuğrul yılı olacak' dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıllarda ekim ayında yeni sezona başlayan Diriliş Ertuğrul'un bu yıl hangi tarihte yayına gireceği henüz açıklanmadı.

Diriliş Ertuğrul izleyicileri merakla yeni sezonu beklerken dizinin sosyal medya hesabından, "Diriliş Ertuğrul, daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da 'Diriliş Ertuğrul' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" açıklaması yapılmıştı.