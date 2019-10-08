Karamollaoğlu'ndan Trump'ın skandal tehdidine tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk ekonomisinin çökertilmesiyle ilgili açıklamalarına sert şekilde tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulunan Karamollaoğlu, Trump'ın açıklamalarını küstahlık ve hadsizlik olarak değerlendirdi.

Trump'ın iki yüzlü ve küstah olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın hadsiz ve küstah açıklamaları, Amerikan politikalarının iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur" dedi.

Trump'ın açıklamalarını iç kamuoyuna yönelik aldatıcı ifadeler olduğunu savunan Karamollaoğlu "Askeri politikalarda etkisi olmayan Trump, kendi iç kamuoyunu tatmin etmek için bu tür basit tehditlere başvurmaktadır. Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Güvenliğini tehdit eden her durumda, kararlarını kendisi alabilecek yetkinliğe sahiptir" ifadelerini kullandı.