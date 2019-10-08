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Karamollaoğlu'ndan Trump'ın skandal tehdidine tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik skandal tehdidine tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hadsiz ve küstah açıklamaları, Amerikan politikalarının iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur." dedi.

08 Ekim 2019 Salı 09:59
Karamollaoğlu'ndan Trump'ın skandal tehdidine tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk ekonomisinin çökertilmesiyle ilgili açıklamalarına sert şekilde tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulunan Karamollaoğlu, Trump'ın açıklamalarını küstahlık ve hadsizlik olarak değerlendirdi.

Trump'ın iki yüzlü ve küstah olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın hadsiz ve küstah açıklamaları, Amerikan politikalarının iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur" dedi.

Trump'ın açıklamalarını iç kamuoyuna yönelik aldatıcı ifadeler olduğunu savunan Karamollaoğlu "Askeri politikalarda etkisi olmayan Trump, kendi iç kamuoyunu tatmin etmek için bu tür basit tehditlere başvurmaktadır. Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Güvenliğini tehdit eden her durumda, kararlarını kendisi alabilecek yetkinliğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:59
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. tepki

YORUM YAZ

  • Yavuz demirYavuz demir12 dk önce
    Amerikadan bana ne diyebilen lider lazımbunu diyebilecek milligorusculer diyebilir
  • Kul Ahmet Söyler SözüKul Ahmet Söyler Sözü35 dk önce
    Karamollaoğlu gibiler böyle zamanlarda günah çıkarırlar,hiç unutmayın. Söylenen her süslü söze kanmayın, üzerine hiç yatmayın. Söylenen söz doğru da olabilir söze bakın ama söyleyene hiç bakmayın. Kul Ahmet eğri büğrü eder bir kaç laf almazsanız almayın ama çöpe hiç atmayın.
  • hülyahülya36 dk önce
    VATANDAŞ RUMUZLU vatandaş ..gerçekten buna inanıyorsan zeka ölçümü yaptır..
  • VatandaşVatandaş42 dk önce
    Helal sana. Temel bey gümbür gümbür geliyor. Bütün Türkiye,Temel beyi konuşuyor.
  • nene hatunnene hatun45 dk önce
    ÇOCUKLARIN OYUNU OLAN TOPAÇ, GİBİ ADAMSIN KİM BELİNE İP DOLARSA O TARAFA DÖNÜYORSUN...
  • Myavuz Myavuz 45 dk önce
    Ya hu akit yetkilileri,bu tabela partisi liderinin açıklamasını yayinlamak "sivri sineğin sesini mikrodina vermek" gibi olmuyor mu?Müsbet bile olsa bu haddini bilmez hep. isbirlikcisini görmek ağrıma gidiyor
  • orhanorhan45 dk önce
    sayın karamolla tıpkı rahmetli erbakan gibi bana ne amerikadan diyor bazı içimizdeki sakallı hüsnüler hala adamı eleştirmekden geri durmuyor bir kerede tebrik edin ne olur.sizin gibi düşünen insanlar olmasa türkiye huzurlu özgür rahat bir ülke olur...
  • SeyfullahSeyfullah52 dk önce
    Biraz daha kükre kiİngiliz anahtarı olduğun belli olmasın bu..k herif
  • can ugurcan ugur53 dk önce
    bunların yeni oyunu bu!!!! BAY TRUMP U KIZDIRIPÜLKEMİZE BASKI YAPMASINI İSTEYEN TİPLER BUNLAR..TEMEL SEN GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEZ...
  • ihsanihsan54 dk önce
    Birieri 1 ay sonra gider bugün düşmanım dediği ile dost olur. onun için gaza gelmeye gerek yok..... !!!!Milli Görüş siyaseti zaten anti amarikan siyaseti bunu da bilmeyen yok...!
  • AhmetAhmet56 dk önce
    Karamollaoglu durumdan vazife çıkarmaya çalışıyor madem öyle neden chp hdp ile ayni safa bence hiç inandırıcı değil eget gerçek vatan severse hdp il birlik olmaz
  • ömerömer57 dk önce
    ya bi git geride gelme diyecemde recaiden sonra düzen tutmadınız gitti
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    gönül ister diki aynı tepkiyi hdp pkk ve dhkpc ile el ele kol kola olna chp yede gösterseydiniz. şimdi artık çok geç KIRILAN KALBİN MİMARI olmazsınız. saadet bitti the end
  • YozgatlıYozgatlı1 sa önce
    Reis her taşın peşinden koşar, neden böyle bir cevap veremiyor?RTE korkuyor bana dava açarlar diye.RTE hadi bir “eeeyyy Tramp” diye bağır yerler oynasın.
  • Nadir görülenNadir görülen1 sa önce
    Böyle mahluklari haber yapmayın. Sonra kendilerini doğru yolda sanarlar
  • Oğuz TürkenOğuz Türken1 sa önce
    Amerikan politikaları emrinde hareket et, kâfirleri dost edin,sonra kalk numara sureti haktan görünmeye çalış.M.vekilin Almanya'da kâfir vatan haini kanun kaçakları ile vatan aleyhine basın toplantısı yapıp ülkeyi aklınca bir başka kâfirlere kötülerken neredeydin hasba.Hincimizdan cekememezliginizden kâfir lerle kolkola olmaktan vazgeçip, tövbekar olmadan asla ve kat'a ;silindiniz.
  • HadraHadra1 sa önce
    Milli Görüşün Gömleğini Giymenin Mesuliyet ve İcabıdır. Yoksa Allah Hesap sorar Allahın İzni ve İnayeti ile İslamın Birliği ve Dirliği gerçekleşecektir.Kafirler ve Müşrikler İstemesede!! Türkiye de İnanç ve Milli davayı benimsemişler bir araya inşallah.
  • Ax111Ax1111 sa önce
    ABD çekilmiyor dostlar. Adı “çekiliyor” veya “çekilecek” kondu sadece. Ama resmi olmayan usullerle sahada bizzat yerini alacak ve almış durumda. Müslüman Türk askeri sahada ABD, İsrail, AB, PKK, YPJ, PYD, YPG, DEAŞ ... ile savaşacak. Bunu unutmayın. Karşımızda bir avuç terörist olmayacak. Bu bir. İkincisi, ABD resmi anlamda göstermelik bir çekilme tiyatrosu oynuyor. Bunun da ayrıca bir anlamı var.Demek istiyor ki ””””””Eyyy orada bulunan her milletten paralı ve gönüllü askerler!!!! Eyyy YPG, PKK, PYD, YPJ ve DEAŞ!!!!!! Ben size binlerce tır silah verdim. Savaş eğitimi verdim. Paraysa para verdim. Size zaman kazandırdım. Ben ABD olarak çekilmiş ve meydanı Türkiye’ye bırakmış görüntüsü vereceğim. Ama sizin yanınızda olacağım.Bütün bunlara rağmen eğer bu işi başaramazsanız sizi bitiririm!!!! Çünkü o zaman ben de zaten bitmiş olacağım. Dolayısıyla da sizi bitirmekte tereddüt etmem.Evet dostlar bu iş haddinden fazla ağır bir süreç olacak. Çünkü sonuç itibariyle çağ açılacak çağ kapanacak.Çünkü güvenli bölgenin oluşması demek bırakın Büyük İsrail hayalini,şimdiki İsrail bile bitecek demektir.İsrail son nefeslerini de 2022’de (Temmuz ayında) vermeye başlayacak demektir. ABD’nin, İngiltere’nin vediğer bir takım AB ülkelerinin Ortadoğu’da at oynatması sona erecek demektir. Dünyanın dengeleriçok mu çoook değişecek demektir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demektir. Zulüm bitecek mazlum şaha kalacak. Ve Türk-Arap birliği kurulacak ve Ortadoğu’nun kaynakları sahibini bulacak. Bunda emeği geçen Rusya hakkını fazlasıyla alacak. İşte dostlar böyle, böyleolunca da sürecin ne kadar ağır işleyeceğini varın siz hesaplayın.Şunu da unutmayın ki zafer Müslümanların olacak. Fiemanillah.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM1 sa önce
    Doğru bir söz ve yerinde bir tepki. Kendisinin ve partisinin politikalarını beğenmemekle birlikte kendisini tebrik ediyorum
  • Osmanlı Osmanlı 1 sa önce
    Abd nin siyasi oyununda figüran ol. Şimdide böyle konuş. Etrafındaki azınlığı kandırırsın artık...
  • Tr.Tr.1 sa önce
    git...Bunak herif...Bu ne perhiz,bu ne lahana turşusu....Adamların işbirlikçileri olan pkk'lılar ile savaşıyoruz,bu angusta pkk'nın siyasi ayağı ile yani hdp ile işbirliği yapan kişi değilmiş gibi hareket ediyor.Bak Blackmollaoğlu bilesinki oradan gelecek her şehit ve gazinin kanına ortaksın.
  • SahinSahin1 sa önce
    Sen ve senin gibi tipler bu saate kadar reisin yaninda olsaydiniz it köpek bu kadar saldiramazdi.simdi trübünlere oynama vakti öylemi.biz keriz degiliz karamolla.

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