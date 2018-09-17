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Çok sayıda yaralı var… Gece kulübü önünde silahlı çatışma

İzmir’de gece saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. Bayraklı ilçesinde bulunan bir gece kulübünde çıkan çatışmada 4 kişiyaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:35
Çok sayıda yaralı var… Gece kulübü önünde silahlı çatışma

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı çatışma yaşandı. 

Gece saat 03:00 sıralarında yaşanan olayd çok sayıda kişi de yaralandı. 

Abdulbaki Acar (29) gece kulübü çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle İsmail Akkaya (44), Yücel Yağcı (41) ve Yusuf Özel ile tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobilinde bulunan Acar ile diğer gruptaki Akkaya, Yücel ve Özel birbirlerini tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Acar, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride kaza yaptı. Acar yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 06:35
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