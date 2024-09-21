Çok sayıda kişi tercih ediyor! Dudak dolgusunun korkutan yüzü: Büyük sorunu kimse görmedi! Tehlikesi ortaya çıktı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda kaldın güzellik için dudak dolgusu yaptırmayı tercih ediyor ancak uzmanlar, dolgunun uzun vadede kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, dünyada ve Türkiye'de giderek popülerleşen dudak dolgusunun ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

İngiltere'deki Teesside Üniversitesi'den Dr. Kalliopi Dodou, yaptıkları yeni bir araştırmaya göre, dudak dolgusunda kullanılan dolguların kan akışı düzensizliğine yol açarak kansere bile yol açabileceğini vurguladı

Bazı dolguların yeterince kaliteli olmadığını ve tehlikeli kimyasallar içerdiğini kaydeden Dr. Dodou, dolgudaki kimyasalların damar yoluna girmesinin kan akışını olumsuz etkileyebileceğine, bunun da hücrelerde kan kanserine yol açabilecek değişiklikleri tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Araştırmalara göre dolguların bir bölümü zamanla vücutta emilirken bir kısmı uzun süre varlığını sürdürüyor ve sağlığı tehdit ediyor.

Uzmanlar, İngiltere ve birçok ülkede dudak dolgularına yönelik denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini ifade ediyor.