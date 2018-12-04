0553 313 94 23

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 51 kişi gözaltında

Kayseri merkezli FETÖ operasyonu kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı.

04 Aralık 2018 Salı 08:04
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 51 kişi gözaltında

Kayseri polisi, bir günde iki ayrı FETÖ operasyonu başlattı. FETÖ'nün mahrem yapılanma, ankesörlü arama ve gaybubet evlerine yönelik başlatılan operasyonda, 68 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlattığı çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 39 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek, şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 10’u hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edildi. Haklarında işlem yapılamayan 17’si muvazzaf, 12’si KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde Kayseri merkezli olmak üzere, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla, Mardin illerinde 29 kişi için eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Arama, yakalama ve gözaltı işlemleri şu an için devam etmektedir.

Kayseri emniyeti'nden gaybubet operasyonu

Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, firar durumda olan toplam 39 kişinin 18'i hakkında Kayseri mahkemeleri, 21 kişi hakkında ise Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray illerine bağlı mahkemeler tarafından yakalama kararı verildiği anlaşıldı. Şahısların yakalanmamak üzere saklandıkları yerler olarak tanımlanan gaybubet evlerinin Kayseri'deki yerleri tespit edildi. Sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, 39 şahsa yönelik aynı anda operasyon başlattı. Gözaltı kararı verilen 39 şahıstan 18'inin karı koca olarak birlikte arandıkları tespit edildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 08:04
  1. Aksaray
  2. Sivas
  3. Ordu
  4. Muğla
  5. Mardin
  6. Manisa
  7. Konya
  8. Kırşehir
  9. İzmir
  10. Eskişehir
  11. Çankırı
  12. Ankara
  13. Amasya
  14. Adıyaman
  15. Adana
  16. operasyon
  17. FETÖ
  18. FETÖ operasyonu
  19. Kayseri
  20. Fetullahçı Terör Örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motorine indirim!
    1. Motorine indirim!
    2. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor..
    3. Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk..
    4. Kara yollarında durum
    5. Fransa'daki protestolarda kan aktı!
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Yarbaydan 'Konuşanın kafasına sıkarız'..
    8. CHP, İP ve HDP arasında 'kardeş'..
    9. Kayseri merkezli 7 ilde FETÖ/PYD'nin..
    10. Üniversiteli Şule'nin ölümünde korkunç..
    11. Çok sayıda ilde operasyon! 51 kişi..
    12. 24 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü!..
    13. AK Parti'den önemli yasa teklifi!..
    14. Kaçış yok! 3 ay içinde tam 325 bin..
    15. Tarihi Yarımada'yı "koruma" hamlesi
    16. Kraliçe Elizabeth'e şok! Öldürüldüler
    17. ABD'li senatör Graham'dan Suudi..
    18. Ortalığı karıştıran pozisyon
    19. 'Sarı isyan' yayılıyor: Meclis’i..
    20. AB resmen onay verdi! Zam geliyor...
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!