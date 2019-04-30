Çok sayıda fuhuş çeteleri çökertildi

Mersin'de genç kızlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kızlarla önce gönül ilişkisi kurup, daha sonra onları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Yenişehir ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliler A.E, İ.K, M.G, Y.H. ile T.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.H. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Farklı illerde 10 tutuklama daha

Van merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek, suç örgütüne üye olma, fuhşa teşvik ve aracılık etme, zorlama, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince, Van'ın Erciş ilçesi, Kocaeli, Muş, Ağrı ve Bitlis'teki 36 adrese 25 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 37 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üst, ikametgah ve iş yeri aramalarında fuhşa aracılık etmekten kazanıldığı değerlendirilen 17 bin 640 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 10 şüpheli tutuklandı, 27'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Suç mağduru 8 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Operasyonda, Van kent merkezinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen bir otel ve 3 ikametgah ile Erciş ilçesindeki bir otelin kapatılması için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna bilgi verildi.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 18 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 18 bin 424 lira idari para cezası uygulandı.