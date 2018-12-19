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Emniyete FETÖ operasyonu! Çok sayıda müdür hakkında gözaltı kararı

Emniyete yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda, 49 kişi için gözaltı kararı verildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:01
Emniyete FETÖ operasyonu! Çok sayıda müdür hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis teşkilatı birimlerinde görev yapan 12 emniyet müdürü, 16 komiser ve emniyet amiri, 21 polis memuru olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 49 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. 

16 şüphelinin telefon hatlarında bylock haberleşme sistemi tespit edilirken, daha önceden emekli olan veya KHK ile ihraç edilen 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:01
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  3. FETÖ

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