Çok sayıda cinayetten sorumlu tutulan suç örgütünün 43 üyesi tutuklandı

İstanbul polisince geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla çökertilen ve çok sayıda cinayetten sorumlu tutulan, liderliğini “Çingene Ümit” lakaplı Ümit Y.’nin yaptığı suç örgütüne mensup 43 şüpheli tutuklandı.

Örgüt içi hesaplaşmalarda ters düştüğü ve husumetli olduğu hasımlarının ölüm emrini vermekle suçlanan silahlı suç örgütü elebaşı Ümit Y. ile birlikte 52 şüpheli, geçtiğimiz günlerde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. İşlenen çok sayıda cinayetten ve adam öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulan, ağırlıklı olarak Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu’nda eylem yapan “Çingene Ümit” lakaplı Ümit Y. ve adamları 18 Nisan’da düzenlenen operasyonla yakalanmış, 10 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Sabahtan bu yana devam eden duruşmalarda çete elebaşı Ümit Y. de dahil 43 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında yakalanan diğer 9 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Organize polisi, çete üyelerinin yıllar içinde işlediği cinayetlerin sırrını çözmüş, örgüt elebaşı Ümit Y.’nin bu infazlardaki “azmettirici” rolünü ortaya çıkarmıştı.