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15 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda astsubay yakalandı

15 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu sonucunda 1 binbaşı ile 13 astsubay yakalandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:40
15 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda astsubay yakalandı

Balıkesir merkezli olarak 15 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 1 binbaşı ile 13 astsubay yakalandı.

45 şüpheli tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 45 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 31'i hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğu öğrenildi.

Tüm şüpheliler yakalandı

 

Hakkında adli işlem bulunmayan 2 jandarma, 9 Kara Kuvvetleri, 3 Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında, 1'i emekli 13 astsubay ve 1 binbaşı olmak üzere toplam 14 askeri personelin yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Kütahya, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Malatya, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Batman dahil 15 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan tüm şüpheliler yakalandı. Soruşturmanın devam etiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:40
  1. Iğdır
  2. Batman
  3. Tekirdağ
  4. Malatya
  5. Kütahya
  6. Konya
  7. Kayseri
  8. İstanbul
  9. Erzurum
  10. Erzincan
  11. Edirne
  12. Aydın
  13. Ankara
  14. Amasya
  15. FETÖ/PDY operasyonu
  16. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
  17. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
  18. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
  19. jandarma
  20. Kara Kuvvetleri
  21. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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