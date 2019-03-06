Çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. S.A, Y.O, H.K, H.Y. ve K.T. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 121 gram metamfetamin, 110 gram bonzai ve bir miktar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan zanlılar adli makamlara sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.