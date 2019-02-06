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Meteoroloji'den önemli uyarı! Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yurt geneli şiddetli sağanak yağmurun etkisi altına giriyor. Yapılan açıklamada, "Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:40
Meteoroloji'den önemli uyarı! Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı zamanla çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Amasya, Çorum, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya, Mersin ile Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya’nın kıyı ilçeleri ile Mersin’in batı kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) , Antalya’nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya, Mersin ile Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya’nın kıyı ilçeleri ile Mersin’in batı kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Antalya’nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte illere göre hava durumu;

İSTANBUL 7°C, 12°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA 3°C, 9°C

Aralıklı yağmurlu

IZMIR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (51-75 kg/metrekare),Antalya Merkez ve batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) şiddetli ve yer yer aşırı (100–200 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

KARS -15°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HAKKARİ -7°C, 3°C

Çok bulutlu

GAZIANTEP 1°C, 10°C

Yer yer hafif sağanak yağışlı.

GİRESUN 10°C, 17°C

Çok bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Çok bulutlu

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 07:40
  1. Kilis
  2. Muğla
  3. Malatya
  4. Mersin
  5. Gaziantep
  6. Çorum
  7. Aydın
  8. Antalya
  9. Amasya
  10. Adıyaman
  11. Adana
  12. Hava durumu
  13. hava nasıl olacak
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  15. Meteoroloji
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