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Gençlere önemli uyarı: 30 Kasım'a kadar gelir testlerini yaptırın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, genel sağlık sigortasından yararlanmaları için gençlere gelir testi yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. Palandöken "Genel sağlık sigortasına tabii olan gençlerimiz 30 Kasım’a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı" dedi.

25 Kasım 2018 Pazar 11:40
Gençlere önemli uyarı: 30 Kasım'a kadar gelir testlerini yaptırın

Torba yasa ile genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandıranların 30 Kasım’a kadar gelir testi yaptırması gerektiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, ne kadar prim ödeyeceklerini belirlemek için 30 Kasım’a kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmayı unutmamalı. Özellikle torba yasa ile genel sağlık sigortası prim borcunu yapılandıranların gelir testine başvurması gerekli. Bu önemli testi yaptırmak için kalan sayılı günleri gençlerimiz iyi değerlendirmeli ve zamanlarını boşa harcamamalılar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:40
  1. Bendevi Palandöken
  2. ekonomi
  3. Genel Sağlık Sigortası

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