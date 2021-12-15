'Çok mu zordur Hakiki bir hikayeye sahip olmak!'

Başlangıcından beri, bir bütünlük içerisinde yazılmış, doğasına uygun ve tutarlı; insanların anladığı ve her şeyi anlatan bir hikaye.

Yoksa, yazılmış hikayelerin ortasından dahil olur hayata, insan. Hep o hikayelerle beslenmeye devam eder. Hiçbir zaman, yaşadığı hayatın hikayesinin tümünü anlayıp, algılayamaz. Yaşadığı kesitlerin, bölümlerin, olması gereken sahih bütünün bir parçası olduğundan emin olamaz. Mutsuzluğunun, huzursuzluğunun, tatminsizliğinin, mevcut hayatının hikayesinden kaynaklanıp, kaynaklanmadığını bir türlü anlayamaz. Yapılan tariflerin arkasından gitmeye razı olur fakat bir türlü tatmini bulamaz. Yani hayatının inşasına bütünüyle dahil ve müdahil olamaz. İnsanların bir hikayesi olmalı. Hem fıtratlarına uygun yazılmış, hem de bütüncül bir hikaye. Her şeyi anlatabilmeli, anlamlandırabilmeli ve hayat tasavvuru bu hikayeden oluşmalı. Hayatın her anındaki algılamalar, kararlar, tavırlar, tepkiler, bu hikayeden oluşturulmalı ve bu hikayeyle doğrulanmalı.

Anlamlı, tatminin bulunduğu ve varlık nedeninin gerçekleştirildiği hayatlar ancak böyle kurulur. Ya da başkalarının, bilmediğimiz hikayeleri ile kurmaya çalıştığımız hayatın hüsranlarını yaşar ve nedenini de bir türlü anlamlandıramayabiliriz. Yani illaki, kurduğumuz hayata ilişkin tasavvurlarımız için, bütünüyle okuyup, anladığımız ve içimize sinen bir hikayenin olması şarttır.

Kitlelerin; ilgisiz, hedefsiz, bağlantısız olarak, ettikleri lafların, yaptıkları faaliyetlerin sebebi; bunlarla sahih ve tatminkar bir bütün inşa edememeleri, kendi özgün hikayelerini bilememelerindendir. Hikayelerinden doğmayan hayatlarına masallar yazmaları da, ne tatminin, ne hakikinin yerini asla tutmamaktadır ve tutmayacaktır. Velev ki, mış gibi yapmaya çalışıyor olunsa da.

Ağır, ağdalı, tabelalı laflar etmek; bunlara anlam imal etmek; bunların peşinden gitmek için kıymet oluşturmak çabaları; insanın varoluş hikayesinden oluşan tasavvurunun ve bununla inşa edilen hayatın yerini tutmayacaktır, hiçbir zaman. Aldanışını savunup, bunun mücadelesini verenler de, hakkı savunup, mücadelesini verenlerin, yerini...

Bana, umut ya da umutsuzluk demeyin. Bunun sahicisi de, sahici hikayenin oluşturduğu tasavvurdan başlar. Bunun dışındaki “umut vermiyorsunuz” itirazları, “hakikati boş verin, olanı teyid edin”, talebinden başka birşey olmaz.

Çok mu zordur? Hakiki bir hikayeye sahip olmak. Kesinlikle değildir. İnsan olmanın, adam olmanın, sadece Allah’a kul olmanın, anlamına uygun bir hayat yaşamanın başlangıcıdır. Bunu anlamanın, bu sözlere kulak vermenin lüzumsuz bir romantizm olmadığını bilmenin önündeki engel, hikayesine kul etmeyi isteyenlerin ivalarına kulak vermektir. Bu ivalar, gerçeğin yerini romantizmin almasının da müsebbibidir.

Çok emin bir yerde durulduğu, oradan bakıldığı zannıyla dudak bükmemek lazım. Bir gözden geçirmek gerekir; sahih, fıtri, bütüncül bir hikaye var mı? Diye. Hemen var demeyip, bu hikayeyi kendimize bir anlatmaya çalışmalı.