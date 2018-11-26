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Anne adayları için korkutan plastik damacana uyarısı!

Plastik damacanaların yapımında kullanılan Bisphenol A (BPA)’nın anne adayları ve bebek için tehlikeli sonuçları olabileceği belirtildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:46
Anne adayları için korkutan plastik damacana uyarısı!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Solaroğlu plastik damacanaların yapımında kullanılan Bisphenol A (BPA)’nın anne adayları ve bebek için tehlikeli sonuçları olabileceğini söyledi. Doktor Solaroğlu “Anne adaylarının damacanalarda beklemiş suyu içmesini önermiyoruz. BPA rahim duvarı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle kanlanmayı azaltıp bebeğin tutunmasını zorlaştırır. Hücre yapısını bozar. Bu da düşüklere ve erken doğuma yol açabilir. Yapılan araştırmalar BPA’nın fertilite ve otizm sebepleri arasında olabileceğini de gösteriyor.” dedi.

Cam şişe önerisi

BPA’nın belli sınırlar içinde insan sağlığına zarar vermediğini ancak, plastik ürünlerin kullanımının giderek yaygınlaşması sebebiyle izin verilen günlük dozun aşıldığını söyleyen Dr. Ayşe Solaroğlu, bu doz aşımının anne adayları ve anne karnındaki bebek için tehlikeli olduğunun da altını çizdi. Solaroğlu, “Özellikle bebeklerin karaciğeri bu doz aşımı ile mücadele edemez. Anne adayları hem kendi sağlıklarını hem de doğacak bebeklerinin sağlığını düşünmek zorunda. Damacana su alırken altında yazılan rakamlara mutlaka baksınlar. BPA içeren 3 ve 7 rakamları yazan damacanalardan uzak dursunlar” dedi.

Dr. Solaroğlu suyun anne adayı ve bebek için çok önemli olduğunu vurgularken hangi suyun içilmesi gerektiğini şöyle açıkladı:

"Hamilelik düşünüldüğü andan itibaren ya su arıtma cihazında geçen ya da cam şişede satılan suyu içsinler. Su arıtma cihazı alırken de içinde kullanılan plastik malzemenin BPA içerip içermediğine baksınlar. Özellikle bu konuda NSF sertifikası olan ürünleri alsınlar. Arıtma cihazından geçirdikleri suyu da cam şişe ya da sürahi dışında bir yerde bekletmesinler"

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:46
  1. plastik damacana
  2. uyarı
  3. hamile kadınlar
  4. düşün riski

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