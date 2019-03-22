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"Çok kritik noktalara kişiler yerleştiriliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli:- "Millet İttifakı olarak adlandırılan ittifakın listeleri içerisinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde terör örgütleriyle bağlantılı çok kritik noktalara kişiler yerleştiriliyor"

22 Mart 2019 Cuma 13:50
"Çok kritik noktalara kişiler yerleştiriliyor"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Millet İttifakı olarak adlandırılan ittifakın listeleri içerisinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde terör örgütleriyle bağlantılı çok kritik noktalara kişiler yerleştiriliyor." dedi.

Canikli, Gümrük Müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, her seçimin bir beka boyutu olduğunu söyledi.

Gelecek 5 yıllık dönem için il ve ilçelerde şehirleri yönetecek belediye başkanlarının seçileceğine işaret eden Canikli, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte, bugün, her zaman ortaya koyduğu hizmet anlayışı Türkiye için bir beka meselesidir, beka sorunudur. Neden? Çünkü hizmete aktarılması gereken kaynaklar bakıyorsunuz başka yere aktarılıyor, ortada hizmet yok." diye konuştu.

Canikli, bu seçimlerin güvenlik açısından da bir beka problemi olduğunu vurgulayarak "Yani şöyle, Millet İttifakı olarak adlandırılan ittifakın listeleri içerisinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde terör örgütleriyle bağlantılı çok kritik noktalara kişiler yerleştiriliyor. Bunun sayılarının, isimlerinin zaman zaman açıklandığını biliyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde." değerlendirmesini yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını anımsatan Canikli, şöyle devam etti:

"Diyor ki 'Ankara'da eğer seçimi kazanırsa bu bizim sayemizde olacak ve dolayısıyla yönetimine biz ortak olacağız, Ankara belediyesinin yönetimine biz ortak olacağız.' Aynı şey İstanbul için CHP'nin adayına da aynı şeyi söylüyor 'İstanbul'da da siz kazanırsanız bizim sayemizde kazanacaksınız ve birlikte yöneteceğiz belediyeyi.' Bu ne demek? Terörü doğrudan bazı daha önce belediyelerde olduğu gibi terör örgütüne müzahir insanların Türkiye'nin her tarafında belediyeleri perde gerisinden yönetmesi anlamına geliyor açık bir şekilde."

Bunun, yerel seçimlerin güvenlik açısından bir beka sorunu olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Canikli, beka probleminin açık şekilde ortada olduğunu kaydetti.

Öte yandan Nurettin Canikli, yerel seçimlerde AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu için destek istedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:50
  1. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  2. Beka
  3. Nurettin Canikli
  4. yerel seçim

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