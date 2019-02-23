



GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Altay ile karşılaşacak olan Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, alt sıralardan uzaklaşmak için rakipleri karşısında kazanmaları gerektiğini söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan sonraki her maçın kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi.

Puan sıralamasında kritik bir yerde olduklarını belirten Karademir, "Şu an bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Önümüzde zorlu bir Altay maçı var. Alt sıralardan uzaklaşmamız için varımızla yoğumuzla mücadele edip, Altay maçını kazanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Karademir, taraftarlarından destek isteyerek, "Taraftarlarımızın yarın maça ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Bu takım hepimizin. Çok kritik bir maça çıkacağız. Herkesin desteğiyle inşallah yarınki maçı iyi bir sonuçla geçeceğiz. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



