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Çok korkuttu: 1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı

Nevşehir’de 1 yaşındaki minik bebeğin nefes borusuna saplanan mandal yayı başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Operasyonun ardından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun son iyi olduğu öğrenildi

14 Aralık 2018 Cuma 23:49
Çok korkuttu: 1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Yılmaz ailesinin henüz 1 yaşındaki bebekleri Özlem İlayda Yılmaz elinde oynadığı mandalı ikiye ayırarak yayı boğazına kaçtı. Baba Yaşar Yılmaz, olayı fark eder etmez kızının boğazına kaçan yayı çıkartmaya çalıştı. Baba Yılmaz tarafından yay çıkartılamayınca aile hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Nöbetçi doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Özlem, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Cevatzade tarafından hemen ameliyatı alınmasının ardından boğaza kaçan yay çıkartıldı. 

Baba Yaşar Yılmaz kızının kontrolü için geldiği Devlet Hastanesinde olayı anlatırken kızımın yaşamasını “Önce Allah sonra doktorlarımız sağladı” dedi. Baba Yılmaz, “O gün akşam saatlerinde çocuğum elinde mandal yayı ile oynarken mandalı ikiye ayırıp yayı sökmüş. Ağzına alıp yay ile oynadığını fark ettim. O an hemen parmağımla müdahale ettim ama yayı çıkartamadım. Yay boğazın ilerisine kaçmış. Hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine geldik. Acil doktorlarımız çocuğumun filmlerini çekti. Hocamız sağ olsun hemen müdahale etti. Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi. 

“Herkes bu kadar şanslı olmayabilir”  

Baba Yaşar Yılmaz “Aileleri evde küçük eşyalar ile çocuklarının oynamasına izin vermesinler. Çünkü herkes bizim kadar şanslı olmayabilir” dedi. Yılmaz, “Biz bu olayı yaşadık biz çok şanslıydık. Önce Allah’ın sayesinde sonra hocamız sayesinde kızım kurtuldu. Ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Aileler küçük olan eşyaları ortaya koymasın. Biz neler çektik. Gerçekten zor bir durum” diye konuştu.  

“Minik Özlem’in sağlık durumu iyi” 

Boğazına mandal yayı kaçmasının ardından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade tarafından ameliyatla boğazına kaçan mandal yayı çıkartıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Cevatzade, minik Özlem’in sağlık durumunun son derece iyi olduğunu belirterek, “ Şuanda çocuğumuzun sağlık durumu gayet iyi. Çocuğumuz şanslıydı. İlk mandalın yayını yuttuğunda babasının müdahalesiyle yay hava yoluna kaçmamış o yönden çok şanslıydı. Çocuk acile getirdiklerinde hemen ameliyata alarak yayı çıkarttık. Şuanda durum çok iyi. Bu tip yabancı cisimler özellikle hava yolunda çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. Aileler bu tip şeyler ellerine vermesinler” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 23:49
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