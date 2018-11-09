Karatay'dan çok konuşulacak açıklama: Ekmek morfin gibi bağımlılık yapıyor

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay söylemleriyle her daim gündem yarattı. Ekmeğe, şekere derken veganlara bile savaş açtı. Kiminin eleştirisini kiminin takdirini topladı. Meslektaşlarının bile tepki gösterdiği Karatay, dün katıldığı bir televizyon programında yine ekmeği ve veganları diline doladı. Ekmeğin beyinde morfin etkisi yarattığına değinen Karatay, "Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan gramür var. Bu katkı maddesi kişiye kısa süreli bir mutluluk veriyor. Adeta morfin gibi bağımlılık yapıyor" açıklamasını yaptı.

"Kısır bırakıyor"

Gramürün tehlikesinin bununla da kalmadığını belirten Karatay, son dönemde artan kısırlığa da vurgu yaptı. Karatay, işte bu maddenin erkekte ve kadında kısırlığa neden olduğunu vurguladı. Yine bu maddenin çocuklarda zeka geriliğine neden olduğunu belirten Karatay, "Fırıncılar bana kızıyor ama onlar da doğal ekmek yapsınlar. Ekmeğe zehir katmasınlar. Ekmekteki katkı maddelerini kaldırsınlar" ifadesini kullandı. Vejetaryenliği bir yaşam tarzı olarak gördüğünü belirten Karatay, "Veganlık ise bir misyonerliktir" diyerek sözlerini sonlandırdı..