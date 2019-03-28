GİRESUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "4,5 yıl bir seçimsiz dönemimiz var önümüzde, bunu hep beraber vatandaşıyla, hükümetiyle tüm paydaşlarla çok iyi geçireceğimiz bir 4,5 yılımız var." dedi.



Pakdemirli, AK Parti İl Genel Meclisi üyelerince restoranda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın milletin ve devletin bekası için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Büyük ülkenin, büyük liderler ve büyük devlet adamlarıyla olabileceğini belirten Pakdemirli, "Büyükşehir, büyük ilçe, büyük hizmetlerle, büyük yatırımlarla olunur, hamdolsun bizde var. Vizyon da lider de güç de güven de bilgi de birikim de var." diye konuştu.

Pakdemirli, Giresun'u değiştirmenin vaktinin geldiğini dile getirerek, kentin makus talihini yenmesi gerektiğini kaydetti.

"Bizim derdimiz, sizin derdinizle dertlenmek." diyen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Bakanlık olarak bütün dertlerinizi de biliyoruz, bütün sıkıntılarınızı da biliyoruz. Dövizimiz arttı, girdi maliyetlerimiz arttı, tarımda bazı maliyetlerimiz arttı ama şu seçimleri geçelim, şu seçimleri geçtikten sonra rahatlayacağız. 4,5 yıl bir seçimsiz dönemimiz var önümüzde, bunu hep beraber vatandaşıyla, hükümetiyle tüm paydaşlarla çok iyi geçireceğimiz bir 4,5 yılımız var. Burada seçimden hemen sonra ekonominin de düzeldiğini göreceksiniz, işlerin de çok daha iyiye gittiğini göreceksiniz."

- "Hep birileri paçamızdan aşağı çekmeye çalıştı"



Pakdemirli, Türkiye'nin son 17 yılda 13 kez seçime gittiğine işaret ederek, "Bu kadar istikrar varken, bu kadar hizmet yapılırken, bu kadar Türkiye ekonomisi iyiye doğru giderken niye bunlar oldu? Hep birileri paçamızdan aşağı çekmeye çalıştı. Türkiye, dertli bir coğrafya, bu dertli coğrafyada yaşadığımızı unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni hükümet sistemine işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Artık Türkiye'de koalisyon olmayacak, Türkiye eskisine göre çok daha hızlı büyüyecek, çok daha güzel günler bizi bekliyor ama bu sistemin oturması lazım. Bu sistemin oturması için de ister istemez bu yerel seçimlerde belediye başkanı seçecek dahi olsak iktidara güven olarak algılanacak bir seçime doğru gidiyoruz. Bu yüzden bu güvenin devamı, bize vermiş olduğunuz vizenin devamı anlamında son derece önemli vereceğiniz oylar."

Bekir Pakdemirli, bir yerin oy versin vermesin her zaman arkasında olduklarını, her zaman hizmeti götürdüklerini, bunun Giresun için de birçok yer için de geçerli olduğunu vurguladı.

Kendisinin İzmir'den geldiğini anlatan Pakdemirli, şunları ifade etti:

"Cemal Bey'le (AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk) tanışıklığımız uzun yıllar, Cemal Bey de İzmir'in yapısını bilir, Aziz Başkanı çok iyi bilir. Ben bakan oldum, iki hafta içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bana hayırlı olsuna geldi. Çay içtik, kahve içtik, hoşbeş ettik, dedim ki ona 'Başkanım, ne projen varsa getir, sana siyaset yapmayacağım, sen CHP'den, ben AK Parti'den, önemi yok, ne kadar projen varsa hepsini topla getir, ne kadar dosyan varsa hepsini topla getir, Bakanlığımızla ilgili olanların hepsini hemen yapacağım, ilgili olmayanlar da varsa seni makam arabamla yanıma alacağım, beraber bakana gideceğiz, İzmir'in projelerini beraber takip edeceğiz'."

Pakdemirli, "Kaç tane proje geldi bana biliyor musunuz?" diye sorarak, "Sıfır. Şimdi bir defa iki tane sebebi var, bir CHP'nin hizmet etmek gibi bir derdi yok, bu çok açık. İkincisi de iktidarla yerel belediye aynı parti olmadığı sürece ister istemez bir çekimserlik oluyor. Bu çekimserliğin olmaması adına Giresun'un da bu defa bu şansı iyi değerlendireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu'na projelerinde destek olacaklarını vurgulayarak, vatandaşlardan da Şenlikoğlu'na destek olmalarını istedi.