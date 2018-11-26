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Çok acı haber... 'Dur' ihtarına uymayan araç, polislere çarptı

Giresun’un Bulancak ilçesinde uygulamadan kaçan bir araç trafik polislerine çarparak olay yerinden uzaklaştı. Meydana gelen kazada bir polis yaralanırken bir polisin ise şehit olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre durdu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:18
Çok acı haber... 'Dur' ihtarına uymayan araç, polislere çarptı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen iki polis memuruna çarptı.

Olayda, yaralanan polis memurları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri müdahalelere rağmen şehit olurken, diğer polis memurunun ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

İsmi henüz belirlenemeyen sürücü ise Pazar suyu mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 06:18
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