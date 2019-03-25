0553 313 94 23

Çok acı haber... 5 yaşındaki çocuk yangında can verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evde elektrik kontağından çıkan yangında Bilal Meme (5), hayatını kaybetti.

25 Mart 2019 Pazartesi 06:25
Çok acı haber... 5 yaşındaki çocuk yangında can verdi

Adana'da üzücü bir olay meydana geldi. Bir evde yagın meydana geldi. 

Yangın, akşam saatlerinde Birkent Mahallesi'nde Ahmet Meme'le ait müstakil evde çıktı. Evdeki yoğun dumanı fark eden Duygu Meme, iddiaya göre kızları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine'yi alıp, dışarı çıktı.

Çığlık atarak komşularından yardım isteyen ve sonrasında Oğlu Bilal'i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yanan evde mahsur kalan küçük Bilal'in cansız bedenine ulaştı.

Yangın, itfaiye erlerince söndürülürken, talihsiz Bilal'in ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Yangın sırasında eve yakın bir bahçede çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Meme'nin, yangını haber alıp eve geldiği fakat, yangının büyümesi nedeniyle içeriye giremediği bildirildi.

Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 06:05
  1. Adana
  2. adana
  3. yangın
  4. çocuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
    1. Meteoroloji'den sağanak ve fırtına..
    2. Aynı noktada peş peşe iki kaza: 7 yaralı
    3. Destek artıyor! Bir haftada 5 milyonu..
    4. Dolar ve altında sert düşüş
    5. Tehlike artıyor! Hızla silahlanıyorlar
    6. Denizli'de deprem !
    7. Cumhurbaşkanı açıkladı... 'Erken yaşta..
    8. Erdoğan'ın mitinglerde söylediği..
    9. Skandal kararı bugün imzalıyor
    10. Çok acı haber... 5 yaşındaki çocuk..
    11. CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile..
    12. Kanada'da dünyanın en büyük ve en..
    13. Nöbet 5. yeni bölüm fragmanı izle |..
    14. 1 Nisan tatil mi? | 1 Nisan Pazartesi..
    15. Silivri’de park halindeki otomobil..
    16. Zeytinburnu’nda trafik kazası... 5..
    17. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? |..
    18. Sigara sadece içeni değil tüm..
    19. FenerbahçeliZacj attı! Slovenya..
    20. New York'ta büyük yürüyüş!..
    21. Romanlar yerel seçimler için kararını..
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
    23. Tehlikeli adım! ABD uçağı Rusya..
    24. Avrupa ülkesinde bakana saldırı son..
    25. Süleyman Soylu açıkladı:Listeleri..
    26. Almanya bu kez şaşırttı! Öcalan ve PKK..
    27. ABD'deki gençler arasında panik atak,..
    28. İtiraf gibi açıklama: Devlet sırrı...
    29. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye mesaj..
    30. Bakan Soylu: “On yıllardır sevincimizi..
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları bunun için yakıp, kestiler!
    Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları bunun için yakıp, kestiler!
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler