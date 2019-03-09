COJEP'ten "Suriyeli kadınları derhal serbest bırakın" çağrısı

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP), Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların herhangi bir müzakerenin parçası olmadan "derhal ve koşulsuz" olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Irkçılık, ayrımcılık, İslamofobi, demokrasi, insan hakları, hukuk gibi alanlarda uluslararası faaliyetler yürüten Fransa merkezli COJEP'ten yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Vicdan Hareketi'ne tam destek verildi.

"Suriye'de hapsedilen kadın ve çocukların özgürlüğü için Vicdan Hareketini destekliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, tüm dini ve ahlaki metinlerde savaş durumunda dahi insan ahlakı ve yaşamına saygı duyulduğu anımsatıldı.

Suriye'de yüz binlerce sivilin öldürüldüğü, 13 bin 500'den fazla kadının mahkum edildiği ve halen hapishanelerde 7 binden fazla kadın ve çocuğun tutulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'de pek çok savaş suçu işlendi. Birleşmiş Milletler nezdinde sayısız uluslararası anlaşmalar ve insan haklarına ilişkin belgeler imzalandı ama savaş ve acılar bitmedi. Suriye rejimi kadınlara karşı tecavüz silahını kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Bazı kadınlar hamilelik sırasında alındı ve gözaltına alındıkları yerlerde doğum yaptı. Kadınlar çocukları ile birlikte hapsedildi."

- "Dünyada vicdanı olan herkes sesini yükseltsin"

Açıklamada, Suriye'de barıştan başka seçenek olmadığının altı çizilerek, dini, dili, ırkı ve rengi ne olursa olsun her insanın işkence görmeden ve zulmedilmeden onurlu ve insancıl bir şekilde yaşaması gerektiği vurgulandı.

Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların herhangi bir müzakerenin parçası olmadan "derhal ve koşulsuz" olarak serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "Dünyada vicdanı olan herkesi, son Suriyeli kadın ve son çocuk serbest bırakılıncaya kadar seslerini yükseltmeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.