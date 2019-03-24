0553 313 94 23

Çoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyor

.

24 Mart 2019 Pazar 11:22
Çoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyor

Trabzon’da yıllardır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar işleriniseverek yaptıklarını belirterek işlerinden çok memnun olduklarını söylüyor


Kışın bir kamyondanyaklaşık 10-11 bin adet tuğla boşalttıklarını yazın bu sayının iki katı kadar tuğla boşalttıklarını ifade eden üç çocuk annesi 46 yaşındaki Fatma Kara, Trabzon’da 60 kişilik bir ekiple bu işi yaptıklarını belirtti. Kara altı yıl önce ablası ve kız kardeşi sayesinde kamyonlardan tuğla boşaltmaya başladığını belirterek işlerini severek yaptıklarını söylüyor.


İşinden hiç bir zaman şikâyetçi olmadığını belirten Kara, “Altı yıldır tuğla taşıyorum. Bu işe ablam ve kız kardeşim sayesinde başladım. Bir kadın için güzelmeslek. Bu işe alıştık artıkdaha bırakamıyoruz.Bizimle birlikte bu mesleği yapan yaklaşık 60 kişi var. Ekiplerimizayrı ayrı. Kışın 1 kamyondan yaklaşık 10-11 bin civarında tuğla boşaltıyoruz.Yazın bunun iki katı kadar yani iki araba boşaltıyoruz” diye konuştu.


"Üç çocuğum var birisi evli, birisi öğretmen ancak atanamadı, diğeri ise üniversitede okuyor" diyen Kara "Eşimde çalışıyor ancak tek maaş yetmiyor. Bende çalışarak aile bütçesine destek oluyorum. Artıkbu işe alıştık işimizi de seviyoruz. Her gün farklı yerdeyiz” dedi.


Yaklaşık iki yıldır bu işi yaptığınıbelirten iki çocuk annesi 38 yaşındakiFiliz Usta da“Alıştık artık. Bizim için kolay” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte Fasulye ezmesi yapmanın püf noktaları
    1. Fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte..
    2. Kepez’de drag heyecanı
    3. İki çocuğun ölümünde büyük ihmal
    4. Siyonistler birbirine girdi!..
    5. Mezitli’de engelliler için..
    6. Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile..
    7. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de..
    8. Dündar, kuş pazarını gezdi
    9. Adil Gevrek: "Yabancı sınırı Türk..
    10. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
    11. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
    12. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
    13. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
    14. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
    15. Yağmur çamura rağmenseçim..
    16. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
    17. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
    18. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
    19. Miami Açık'a favorilerden erken veda
    20. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
    21. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
    22. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
    23. Emperyalistlerin moda tuzağına..
    24. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
    25. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
    26. Elektronikçi, mezar taşlarına granit..
    27. İşte Zillet İttifakı'nın terörle..
    28. Bekçiler ilk kez miting görevinde
    29. Sanders’ten Siyonist lobisini..
    30. Yeni Malatyaspor'da yeni transferlerin..
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında