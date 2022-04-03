Çoğu kişi doğru bilmiyor! Oruca nasıl niyet edilir işte cevabı...

Niyet etmek orucun şartlarından olarak kabul edilir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli olsa da, niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır ve Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti; güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir.

İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir davranışta bulunulmamış olması gerekir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz.

Oruca nasıl niyet getirilir?

Ramazana ayında oruç için niyet etmek isteyenler şu sözlerle oruca niyet edebilir:

"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya "

Herhangi bir oruç içinniyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.