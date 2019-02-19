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Coğrafya Olimpiyatları’nda SANKO Okulları başarısı

SANKO Okulları öğrencilerinden Murat Altındağ ve Serhat Özfıstıkçı "16’ncı Coğrafya Olimpiyatları Türkiye Seçmeleri"nde ikinci ve üçüncü basamak sınavını geçerek büyük bir başarıya imza attılar.

19 Şubat 2019 Salı 16:35
Coğrafya Olimpiyatları’nda SANKO Okulları başarısı

SANKO Okulları öğrencilerinden Murat Altındağ ve Serhat Özfıstıkçı "16’ncı Coğrafya Olimpiyatları Türkiye Seçmeleri"nde ikinci ve üçüncü basamak sınavını geçerek büyük bir başarıya imza attılar.


Türkiye genelinde 230 öğrencinin katılımı ile yapılan birinci basamak sınavını geçen 68 öğrenci içerisinde SANKO Okullarının 12 öğrencisinin yer aldığı olimpiyatlar İstanbul Enka Okullarında düzenlendi. SANKO Okulları öğrencilerinden Murat Altındağ, Serhat Özfıstıkçı, Eren Yusuf Uncuoğlu, Ayberk Kaan Güneş ve Berkay Dobooğlu ikinci basamak sınavında başarılı olarak en başarılı öğrencilerin yüzde 30’unun alındığı üçüncü basamak sınavına girme hakkı kazandı.


Üçüncü Basamak sınavında ise “Arazi Çalışması” ve “İngilizce Arazi Çalışması” sınavlarını geçen Murat Altındağ ve Serhat Özfıstıkçı ilk sekiz öğrenci içerisinde yer alarak büyük bir başarı sağladı.


Öğrencilerini ve danışman öğretmenleri kutlayan SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 3 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Türkiye Asil Takımı” belirlemelerinde poster sunumu ve sözel savunmasını İngilizce olarak gerçekleştirecek olan Murat Altındağ ve Serhat Özfıstıkçı’ya başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:35
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