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Coğrafi işaret yolundaki kuru fasulyenin Dereköy’de şenliği yapıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı, Dereköy Mahallesinde düzenlenen Kuru Fasulye Şenlikleri yapıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
Coğrafi işaret yolundaki kuru fasulyenin Dereköy’de şenliği yapıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı, Dereköy Mahallesinde düzenlenen Kuru Fasulye Şenlikleri yapıldı.



Mahalle Muhtarlığı koordinesinde Kumluca Belediyesi’nin katkılarıylagerçekleştirilen şenlikler 2 gün sürdü. Şenliklerin ilk gününde akşam, yöresel sanatçılar eşliğinde müzik eğlence programı yapıldı. Pazar günü ise köy meydanında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



EtkinliğeCHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti ilçe temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


İkinci günün etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, ardından mahalle muhtarı Kadir Korkmaz, kısa bir konuşma yaptı.



Başkan Mustafa Köleoğlu ise,"Kumluca’mızın Beydağlarındaki yaylalarından Dereköy’deyiz. Tüm Kumluca halkımızın katılımı ile çok güzel bir şenlik gerçekleştiriyoruz. Özellikle dışarıdan gelen misafirler bu yıl daha da arttı. Önümüzdeki sene hedefimiz bu şenliği daha geniş organizasyon halinde yapmaktır. Aslında bu bir kuru fasulye şenliği ama yaylacılık şenliğidir. Seneye, şenliğimizi Yörük çadırları ile daha da büyüteceğiz. Şimdiden gelecek yılda ki şenliğimize herkesi davet ediyorum” dedi.



Milletvekili Aydın Özer, Beydağlarının en yüksek noktasında olduklarını belirterek, " Dereköy kuru fasulyesi ile ünlü bir köyümüz. Kuru fasulyesi Türkiye’de bir tane. Belediye başkanımızla bir çalışma içerisindeyiz. Yöresel ürünlerde coğrafi bir işaret koyacağız. Bundan sonra Beydağ kuru fasulyesine başka bir kuru fasulye karışmayacak. Tanıtımı yapılacak. Bu şenliklerin güzel tarafı var. Hem bu fasulyenin tanıtılması için önemli. Hem de Dereköy doğumlular burada buluşuyorlar. Uzun süre görüşemeyenler özlem gideriyor. “diye konuştu.



Konuşmaların ardından ağalık yarışı yapıldı. Açık arttırma usulü ile yapılan ağalık yarışında Kumluca’lı İş Adamı Cihan Kızılkaya 40 Bin TL vererek ağa oldu.’Hatice Nine’ tiplemesi ile orta oyuncu Ali Elgün gösteriler yaptı. Şenlik, müzik eşliğinde eğlence programı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
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