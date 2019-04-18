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Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı çocuğunu göremediğini iddia etti

Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı Ali Selman Işık, velayeti eşinde olan çocuğunu her ay icra yoluyla görürken, bu defa da icra memuru tarafından çocuğunu görmesini engellediğini iddia etti.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:16
Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı çocuğunu göremediğini iddia etti

Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı Ali Selman Işık, velayeti eşinde olan çocuğunu her ay icra yoluyla görürken, bu defa da icra memuru tarafından çocuğunu görmesini engellediğini iddia etti.


İcra dairesine giderek icra masraflarını ödedikten sonra çocuğunu icra memuru ile gidip almak isteyen Işık, Adliye vakfına ait araçla değil de kendi aracıyla hacze gidilmesini istemediği için infazın durdurulduğu ve çocuğunu göremediğini söyledi. Anayasa ve Çocuk Haklarının çiğnendiğini ifade eden Işık, açıklamasında şunları söyledi:


"Her ay çocuğumu görmek için Niğde icra dairesine giderek gerekli masrafları ödedikten sonra icra memurlarıyla giderek çocuğumu alıyorum ve görüş süresi bittikten sonra tekrar annesine teslim ediyorum. 6 Nisan’da çocuğumu görmek istediğimde Niğde adliye binasında icra infaz memuru ile buluştuk. Ancak infaz memuru ısrarla tarafıma Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı (ATGV) aracı ile gideceğini ödemeyi tarafımın yapmasını istedi. Bunun hukuksuz olduğunu bir kamu görevlisinin Vakıflar Kanunu Gereği vakıf aracına yönlendiremeyeceğini hatırlattım. Bunun üzerine icra infaz memuru haciz tutanağına beyanlarımı yazmayacağını belirtti. İcra iflas kanunu 8. maddeyi hatırlatarak yaşadığım olayların zapta geçmesini ve beyan taleplerimi yazmasını istesem de çaresiz kaldım. İcra infaz memuru suç işlemiştir. Hafta sonu olması sebebiyle nöbetçi savcıya ulaşamadım. Akabinde 155 arayarak polis çağırdım. Onlar da bu duruma bir şey yapamayacaklarını karakola gitmemi söylediler. Daha sonra olay yerinden ayrılıp karakola gittim. İfademi verip şikayetçi de olsam asıl problem icra infaz memuru infazı durdurarak çocuğumu almamıştır. Çocuğumu görmeme engel olmuştur. Çocuk haklarını ve anayasamızı alenen çiğnemiştir. Suç işlemiştir. Yokluğumda icra infaz memuru imzam olmayan bir tutanak tutmuş orada da zaten ATGV aracına zorladığını ve beyanlarımı almayacağını kendi ifadesi ile belirtmiştir. Şimdi buradan Adalet Bakanlığına direk sormak istiyorum.


Adliye çalışanları ATGV aracına zorlayabilir mi? Adliye çalışanları keyfi infazı durdurabilir mi? İnfaz memuru beyanlarımı almasa da olur mu? Bu kadar hukuksuzluk neden ülkemizde yaşanmaktadır ve neden devlet eliyle evladımı görmem engellenmektedir. Ben zaten evladımı görmek için bir sürü maddi külfet altına girerken, neden bir vakıf kuruluşuna yönlendirilmekteyim?"

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:16
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