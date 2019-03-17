Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, Sur’un gözlemeci ablası oldu

Diyarbakır’da yaşayan Zahide Altunterin, çocukluk hayalini gerçekleştirerek bir iş yeri açtı. Dükkanında gözleme yapıp satan Altunterin, ilçesinin gözlemeci ablası oldu.

Çocukken babaannesinin açtığı gözlemelerle büyüyen Altunterin, Sur olayları sonrası ilçede küçük bir dükkan açtı. Çocukken kurduğu hayalin peşinden koşup gözlemeci dükkanı açan Altunterin, Sur’un gözlemeci ablası oldu. İş yerini Sur olaylarından sonra açtığı için bir süre iş yapamayan Altunterin, şimdilerde ise siparişlere yetişemez duruma geldi. Diyarbakır’da ikinci ve üçüncü şubelerini açmak isteyen Altunterin, "Sur olaylarından sonra burayı açtım. Herkes etkilenmişti, dağılmış bir Sur vardı. Bende korkuyla açtım. Ben geldiğimde komple dağılmış bir durumdaydı. Sonrasında yapılan hizmetlerle düzeldi. Gözlemecilik yapmak ezelden beri aklımdaydı. Ben küçükken babaannem ekmek açardı, bende hep heveslenirdim. Daha sonra böyle bir şey yapmak ve kendi iş yerimi açmak hep hayalimdi. Açtığımdan şimdiye kadar Allah’a şükür olsun hiçbir olumsuz tepki almadım. İşlerimizde çok şükür iyi. Sadece fiyatlar biraz pahalı oldu. Kullandığımız malzemelerin fiyatlarında artışlar oldu, haliyle bizde etkilendik. Müşterilerimize hep en iyi şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Olmayan bir şey istediklerinde yok demiyorum. Yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Sabah 8’den akşam 8’e kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Biraz eksiklerimiz var onları da ilave edeceğiz ve inşallah daha iyi olacağız. Yaptığım her şey organik. Hamurunu hazırlamam, açmam, içinde kullandığım malzemeler hepsini kendim evde hazırlıyorum. İleride ikinci ve üçüncü şubelerimi açmak istiyorum" dedi.