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Çocukluğunuzu yaşayamadıysanız sorunlusunuz!

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Üre, teknolojinin etkisine değinerek çocukların gelişim sürecinden bahsetti.

28 Mart 2019 Perşembe 14:02
Çocukluğunuzu yaşayamadıysanız sorunlusunuz!

Günümüzde teknolojinin de etkisiyle dışarı çıkmayıp evde bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiren çocuklar sağlıklı gelişemiyor.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Üre, "Bilgisayar oyunları, çocukları, sağlıklı gelişmelerinde önemli rol oynayan sosyal oyunlardan uzaklaştırıyor. Çocuğa hep şekerli süt verirseniz, zamanla daha sağlıklı ve doğal olan şekersiz sütü içmez. Bilgisayar oyunları da benzer bir etkiye neden oluyor. Birlikte oynanan oyunlar çocuğa ahlakı öğretiyordu, mülkiyet duygusunu, iyiyi kötüyü, sosyal normları, adet, gelenek göreneği öğretiyordu. Bilgisayar oyunlarına kendilerini kaptıran çocuklar ise bağımlı hale geliyor" diyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:02
  1. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi

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