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Çocuklarınızla vakit geçirin

İletişim Bilimleri ve Aile İçi İletişim Uzmanı Prof.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:51
Çocuklarınızla vakit geçirin

İletişim Bilimleri ve Aile İçi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, yaz tatilinde velilere çocukları ile bol bol zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.


Yaz tatilinin başlaması ile birlikte velileri de bir telaş sardı. İletişim Bilimleri ve Aile İçi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan yaz tatilinin aileler için bulunmaz bir fırsata dönüşebileceğini dile getirdi. Velilere yaz tatilinde çocuklarla bol bol vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, “Sevgili anne babalar, tatil geldi çattı sonunda Uzun ve yorucu bir yıldan çıkan çocuklarımız artık karnelerini aldılar, merkezi sınavlar yapıldı. Şimdi dinlenme, eğlenme ve birlikte vakit geçirme zamanı. Bu yazımda özellikle bizlere rehber olması amacıyla çocuklarımızla yapabileceğimiz paylaşabileceğimiz keyifli ve eğlenceli etkinliklerden bahsedeceğim. Hatta bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı çok güzel bir yazı var, ondan da alıntılar yaparak inceleyeceğim. O kadar çok seçenek var ki, seç beğen al. Burada önemli olan çocuğumuzun yaşına ve yönelimine uygun faaliyetler seçebilmek. Yoksa çocukları tüm yaz akıllı telefon ve tabletlerin önünden kaldıramayacağız.İnanın hepimizin ortak sorunu bu. Bu nedenle de çocuklarımızın yaşlarına uygun aktivite ve sorumlulukları kazanmaları için yaz tatili çok iyi bir zaman. Çiçek dikin ve büyütün, Tohum ekin, ağaca tırmanın. Üç ağaç türü öğrenin, Sokaktan taş toplayıp, boyayın, İp baskısı yapın. Bu hafta 11 yaşımdaki kızımla birlikte uygulamaya başlıyoruz. Hatta uygulamalarımızı Youtube kanalımda yayınlayacağım. Böylece hem bir profesör hem de bir anne olarak sizlere farklı iletişim seçenekleri sunacağım. Listede çocuğun yaşına uygun sorumluluklar da var, mesela birlikte yemek yapın, birlikte evinizi temizleyin, düğme ve sökük dikmeyi öğretin, çivi çakmayı öğretin, çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin, birlikte reçel yapın, Kendi kendine yapabileceği bir yemek öğretin, size özel bir selamlaşma edinin” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:51
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