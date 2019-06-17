Çocuklarınızın yüzünü güldürmeye ne dersiniz? İşte, ev yapımı lolipop tarifi

Çocuklarımızı sağlıkları için şeker ve türevi ürünlerden uzak tutmaya özen gösteririz. Ancak biz ne yaparsak yapalım bir şekilde çocuklarımız bu zararlı ürünlerle tanışır. Elbette, bu ürünlerin bir şekilde tadına bakan çocukları sonrasında bu tip şeylerden uzak tutmak inanın son derece zordur. İşte, böyle anlarda işinizi bir hayli kolaylaştıracak olan ev yapımı lolipop tarifi...

Malzemeler:

2 su bardağı şeker

2 çay kaşığı vanilya ya da nane aroması

Yarım bardak su

2/3 su bardağı mısır şurubu ya da krem tartar

Plastik ya da tahta çubuk

Şekerleme

İsteğe bağlı gıda boyası

Şekerleme kalıbı

Su, mısır şurubu ve şekeri orta ateşteki ocağa alın.

Şeker eriyince bir mutfak fırçasıyla tencerenin iç kısımlarını ıslatın.

Bir mutfak termometresiyle ısı 149 dereceye gelene kadar kaynamaya bırakın.

Tencereyi ocaktan alın ve birkaç dakika köpürmesi durana kadar bekleyin.

Arzu ettiğiniz aromayı ve gıda boyasını bu aşamada tencereye ekleyip karıştırın.

Şekerleme kalıplarına pasta süsleri serpin.

Üzerine hazırladığınız şekerleri bölüştürün.

Bu aşamada lolipop çubuklarını yerleştirmeyi unutmayın.

Şeker tamamen sertleşinceye kadar kalıplardan çıkarmayın.

Şayet kalıbınız yok ise yağlı kağıt üzerine şekerleri yayarak aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.