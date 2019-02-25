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Çocuklarının sağ kurtulduğu kazada hayatını kaybeden anne ve baba toprağa verildi

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 yaşındaki çocuğun yaralı olarak kurtulduğu kazada hayatını kaybeden anne ve baba gözyaşları arasında toprağa verildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:43
Çocuklarının sağ kurtulduğu kazada hayatını kaybeden anne ve baba toprağa verildi

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 yaşındaki çocuğun yaralı olarak kurtulduğu kazada hayatını kaybeden anne ve baba gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybeden annenin ise 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.


Kaza, dün öğlen saatlerinde Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Orhan Bozkurt (38) ve Didem Bozkurt (31) çifti ile 2 yaşındaki çocukları Miraç Bozkurt tatil için Bolu’da bulunan bir akrabalarının yanına gitmek için Kocaeli’den yola çıktı. Oto kaportacı olarak İzmit’te bulunan sanayi sitesinde çalışan baba Orhan Bozkurt idaresindeki 41 BB 948 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Ağaçlara çarparak duran otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada baba Orhan Bozkurt, anne Didem Bozkurt hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları Miraç yaralanarak kurtuldu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Miraç tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden anne Didem ve baba Orhan Bozkurt’un cenazeleri otopsi incelemelerinin ardından Kocaeli’ye getirildi.



Hayatını kaybeden kadının babası güçlükle ayakta durdu


Yaşadıkları İzmit’te getirilen Didem ve Orhan Bozkurt, Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Hayırsevenler Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Didem ve Orhan Bozkut’un yakınları, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında hayatını kaybeden çiftin yakınları göz yaşlarına boğulurken, Didem Bozkurt’un babası Osman Özer ayakta durmakta zorluk çekti. Özer’in arkadaşları koluna girerek, yaşlı adamın güçlükle ayakta durmasını sağladı. Özer, cenaze namazı boyunca güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt çiftinin cenazeleri Rahmiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Annenin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi


Öte yandan, hayatını kaybeden Didem Bozkurt’un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazadan yaralanarak kurtulan Miraç’ın ise hastanede tamamlanan tedavisinin ardından anneannesine teslim edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:43
  1. doğa

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