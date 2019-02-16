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Çocuklarının önünde karısını öldürdü

Ankara’nın Kuşçağız Mahallesinde karısıyla tartışan koca çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:41
Çocuklarının önünde karısını öldürdü

Ankara’nın Kuşçağız Mahallesinde karısıyla tartışan koca çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü. Daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.


Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesindeki Kuşcağız Mahallesi’ndemeydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden şiddet gören Ayten Bayrambey,


kadın sığınmaevine yerleşti. 4 çocuk annesi Ayten Bayrambey,eşyalarını almak evine gitti. Eşi İdris Bayrambey ile çocuklarının önündetartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen İdris Bayrambey, çocukların gözü önünde pompalı tüfek çekerek eşine ateş açtı. Eşini vuran İdris Bayrambey tüfeği bu sefer kendine çevirip ateş açarak intihar etti. Bayrambey çiftinin çocukları ağlayarak çevreden yardım istedi. Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti. Polis ekipleri olaya şahit olan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayın yaşandığı eve kimsenin girmesine izin vermedi.


Acı haberi alan Bayrambey’in yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Bayrambey ailesi 2010 yılında Kars Merkeze Bağlı Ağadeve Köyü’nde evi yıkılınca 4 çocuğu ve eşiyle birlikte bir barakaya sığınmıştı. O zaman İşsiz olan İdris Bayrambey, 4 çocuğuyla birlikte bu barakayı yaptığını belirterek, yaklaşan kış öncesi yetkililerden başını sokacakları bir ev yapılması için yetkililerden yardım talebi ile haber olarak gündeme gelmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:41
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