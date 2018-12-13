Çocuklarının kekemeliği yenmesi için beraber eğitim alıyorlar

Gaziantep'te kekemelik sorunu yaşayan çocuklar ile velileri, Şahinbey Belediyesince açılan kurslara ve seminerlere katılarak, sorunun üstesinden birlikte geliyor.

Kurs sırasında çocuklarıyla aynı sıraları paylaşan veliler, nefes egzersizlerinden dil terapilerine kadar bütün aşamalarda yer alıyor. Çocuklarının konuşma bozukluğunu yenmesi için çaba gösteren anne, babalar terapilerin yanı sıra seminerlere de katılarak, onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kekemeliğin bir konuşma bozukluğu olduğunu belirterek, ihtiyaç üzerine kekemeler için konuşma terapilerinin yapıldığı bir kurs açmaya karar verdiklerini söyledi.

Güneykent Spor ve Eğitim Merkezi'ndeki kursu 44 kişinin katılımıyla başlattıklarını anlatan Tahmazoğlu, konuşma bozukluğu yaşayan öğrencilerin bu durumunun okuldaki başarılarını de olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Öğrencilerin yanı sıra velilerine de eğitim vererek sorunu kısa sürede çözmeye çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Velilerin kursa katılması sürecin bir parçası. Burada temel eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin devamının evde de sağlanması lazım. Veliler, kursta neler yapmaları gerektiğini öğreniyor. Bu sayede eğitim sürekli olarak sürüyor. Böylelikle konuşma süreci hızlanıyor. Velilerden çok güzel tepkiler geliyor. Mesela biri anlatıyor; çocuk kekelediği için derse katılmıyor, öğretmeni de bilmediğini zannediyor. Kekeme olduğunu anlamıyor. İnşallah bu sorunlar atlatılacak. Kurslarımız kekemelik sorunu bitene kadar devam edecek."

- "Artık daha sabırlıyız"

Kızıyla kekemelik kursuna katılan Yüksel Düz, çocuğunun kursa başlamadan önce aşırı derecede kekelediğini ve topluluk içine girmekten çekindiğini dile getirerek, "Kardeşleri bile onu dinlerken sıkılıyordu, artık daha sabırla dinliyoruz. Eskiden konuşmasını keserdik. Şimdi sakince dinliyoruz. Egzersizlerini yaptırıyor, onunla heceleyerek konuşuyoruz." dedi.

Belgin Özbay da oğlunun kekeme olması nedeniyle konuşurken strese girdiğini, bu durumun onun okul hayatını da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Oğlunun iletişim kurmakta zorlandığını, konuşmaya çalışırken kasıldığını anlatan Özbay, "Buraya geldikten sonra öğretmenleriyle, bizimle sohbet etmeye başladı. Burada yaptığımız eğitimleri evde de tekrarlıyoruz. Artık kekelemeden, uzatarak konuşuyor. Ailece stresimiz azaldı. Kendisini daha güzel ifade ediyor. Biz de kendisi de rahatladı." şeklinde konuştu.

Ayşe Can ise beraber kursa geldiği torununun kekemelik nedeniyle derslerinden geri kaldığını belirterek, "Konuşma bozlukluğundan dolayı çok sıkıntı yaşıyordu. Kendisi de biz de çok üzülüyorduk. Torunumun eğitimi için kursa geliyorum. Kendisiyle tek tek konuşuyoruz. Eğitime katıldığım için mutluyum. Önceden onunla konuşurken sinirleniyorduk, üzülüyorduk. Çok şükür artık kendisini daha iyi ifade edebiliyor. Dersleri de düzeldi." dedi.