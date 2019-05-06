Çocuklarının gözü önünde karısını baltayla öldürdü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde baltayla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi, 1751. Sokak’ta mutfak tüpü bayiliği yapan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin arka tarafındaki evinin önünde bulunan baltayı alan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin’e art arda vurarak öldürdü. Bağırışmaları duyan komşuları durumu hemen 112’ye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet Zengin’i gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Dilek Zengin’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Mehmet Zengin’in eşi Dilek Zengin’i baltayla öldürdüğü esnada çiftin iki çocuklarının da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi.

Komşuları, Mehmet Zengin ve Dilek Zengin’in boşanma aşamasına dahi geldiklerini ve daha önce de kavgalarının olduğunu belirttiler. Kocası tarafından öldürüldüğü haberini alan Dilek Zengin’in anne ve babası olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilek Zengin’in cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.