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Çocuklarını ve akrabalarını öldüren sanığa dava

Cezaevinden tahliye olduktan sonra iki oğlu, kardeşi ve bacanağının oğlunu öldürdüğü, bacanağını da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

23 Temmuz 2019 Salı 12:41
Çocuklarını ve akrabalarını öldüren sanığa dava

İSTANBUL (AA) - Cezaevinden tahliye olduktan sonra tartıştığı iki oğlu, husumet beslediği kardeşi ve bacanağının oğlunu öldürdüğü, bacanağını da yaraladığı iddia edilen Şinasi Gürkan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Şinasi Gürkan’ın 2004 yılında iki kardeşin ölümünden sorumlu olduğu için hakkında mahkumiyet kararı verildiği ancak suçu kendisi işlemediği halde diğer aile bireylerinin kendisi hakkında beyanda bulunmuş olmaları nedeniyle mahkemeden mahkumiyet kararı verildiğine inandığı anlatıldı.

Sanık Gürkan’ın ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu dönemde evlilikleri devam etmekte olan eşi Nadime Gürkan’ın çocukları ile Ömer Güneşsu adlı kişiyle aynı evde yaşadığını öğrendiği belirtilen iddianamede, bu duruma aile bireylerinin ve bacanağı olan Alihan Tiz’in izin verip aracılık yaptığını düşündüğü için Tiz'e karşı da husumet beslediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Gürkan’ın cezaevinden tahliye olduktan sonra husumet beslediği kişileri öldürmeye karar verip bu konuda plan yaptığı belirtilerek, eşinin Ömer Güneşsu tarafından öldürüldüğünü duyduktan sonra ise bu fikrinden vazgeçtiği ifade edildi.

Gürkan'ın daha sonra oğulları maktuller Gökmen ve Göksel Gürkan'la yaşamaya başladığı aktarılan iddianamede, sanıkla çocukları arasında zaman içerisinde anlaşmazlıklar başladığı bilgisi verildi.

İddianamede, oğullarının amcaları Mühendis Gürkan ve bacanağının oğlu olan Erdal Tiz’den etkilendiğini düşünen sanığın, Tiz ile daha önce cezaevinde kalmasının sebebi olarak da gördüğü kardeşi Mühendis Gürkan'ı öldürmeye karar verdiği anlatıldı.

Sanık Gürkan'ın 6 Mart 2019’da oğulları Gökmen ve Göksel Gürkan'ı konuşmak için Esenyurt'taki evlerine çağırdığına işaret edilen iddianamede, sanığın bir süre konuştuğu iki oğluna daha sonra birden çok kez ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

İddianamede, buradan çıkan sanığın yanına gittiği kardeşi Mühendis Gürkan’ı da öldürdüğü ifade edilerek, daha sonra Başakşehir’de bulunan bacanağı Alihan Tiz’le buluştuğu kaydedildi.

Alihan Tiz ve oğlu Erdal Tiz'le araç içinde tartışan sanığın baba-oğula ateş ettiği aktarılan iddianamede, olayda Erdal Tiz’in öldüğü, Alihan Tiz’in de yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından kiraladığı evde gözaltına alınan sanığın, 4 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bir kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında sanığın gelecek ay hakim karşısına çıkması bekleniyor.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:41
  1. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. iddianame
  3. sanık Şinasi Gürkan

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