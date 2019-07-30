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Çocuklarını göremediğini söyleyen baba boğazına bıçak dayadı

Bolu’da, çocuklarını göremediğini iddia ederek boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulunan 32 yaşındaki M.

30 Temmuz 2019 Salı 11:59
Çocuklarını göremediğini söyleyen baba boğazına bıçak dayadı

Bolu’da, çocuklarını göremediğini iddia ederek boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulunan 32 yaşındaki M.Ö., korku dolu anlar yaşattı.


Olay, gece saatlerinde D-100 Karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Eşiyle sorunlar yaşadığını ve çocuklarından ayrı tutulduğunu iddia eden 4 çocuk babası 32 yaşındaki M.Ö., sinir krizi geçirerek yanına aldığı bıçakla intihar etmek istedi. Sanayi Kavşağında bulunan refüje gelen M.Ö., “4 çocuğum var bana göstermiyorlar. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Ben böyle biri değilim çocuklarımı çok özledim” diyerek elindeki bıçağı boğazına dayadı.


Genç adamı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda ikna edemediği M.Ö.’nün bir anlık dalgınlığından faydalanarak elindeki bıraçı almayı başardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılan M.Ö., hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:59
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